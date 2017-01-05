НАБУ завершило расследование по вопросу хищения должностными лицами "Укрзализныци" госсредств

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению должностных лиц "Укрзализныци" и коммерческих предприятий в завладении средствами железной дороги во время проведения тендерных закупок. Об этом сообщил председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в Facebook.

"Следствием установлено, что должностные лица Укрзализныци в результате осуществления в 2015 году государственных закупок элементов креплений для железнодорожного пути по предварительному сговору с должностными лицами коммерческих предприятий, обладая информацией о реальной рыночной стоимости предмета закупки, умышленно и вопреки интересам государственного предприятия акцептовали предварительно согласованы, завышены на сумму более 20 млн. грн. ценовые предложения одного из этих коммерческих предприятий и злоупотребляя своим служебным положением, перечислили соответствующие средства на его расчетные счета", - говорится в сообщении.

"Получив эти деньги, должностные лица коммерческого предприятия легализовали их происхождения путем дальнейшего перечисления на счета фиктивных предприятий за якобы полученные услуги, уклонившись при этом от уплаты налогов. Уже после реорганизации Укрзализныци в акционерное общество в 2016 году те же лица продолжили действовать по этой же схеме, поставив себе целью завладения государственными средствами на сумму уже более 43 млн гривен", - рассказал Холодницкий.

По его словам, соответствующее ценовое предложение было вновь акцептован тендерным комитетом, но на пути злоумышленников стали антимонопольные органы, решением которых результаты закупок аннулированы по жалобе добросовестного участника.

"Впрочем, это не исключает ответственности должностных лиц Укрзализныци и коммерческих предприятий за совершение законченного покушения на завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. Собранные детективами доказательства антикоррупционных прокурорами признано достаточными для составления и направления в суд обвинительного акта. После завершения требований ст. 290 УПК Украины (ознакомление стороны защиты с материалами досудебного расследования) обвинительный акт будет направлено в суд", - сообщил председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры.

12 июля детективы НАБУ задержали заместителя директора ГП "Укрзализнычпостач", начальника профильного отдела ГП, а также куратора участников торгов. Для каждого из них детективы и прокуроры САП просили суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере, не меньше суммы убытков, нанесенных государству – свыше 20 млн грн.

Пресс-служба Бюро сообщила, что должностные лица филиала ПАО "Укрзализныця" – "Центр обеспечения производства" похищали средства, искусственно завышая стоимость при проведении государственных закупок. "Согласно указанной схеме, в течение 2015 года служебные лица ГП совместно с представителями субъектов хозяйствования искусственно завышали стоимость предметов закупки на сумму более 20 млн грн (при цене договора поставки около 55 млн грн), обеспечивали оплату, легализовали полученные средства", - информировали в НАБУ.

Согласно информации, детективы НАБУ задержали трех человек: заместителя директора ГП - председателя комитета по конкурсным торгам и начальника профильного отдела ГП - члена комитета по конкурсным торгам, а также куратора участников торгов.

13 июля, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для начальника профильного отдела ГП "Укрзализнычпостач", который был членом комитета по конкурсным торгам и, по версии следствия, играл роль исполнителя в коррупционной схеме.

15 июля Соломенский районный суд г.Киева, рассмотрев ходатайство детективов НАБУ и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в сумме 2 млн 856 тыс. грн для бывшего заместителя директора ПАО "Укрзализныця" – "Центр обеспечения производства" (ранее - "Укрзализнычпостач").

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