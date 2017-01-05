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Украинцы не пострадали вследствие взрыва в турецком Измире, заявили в МИД
время публикации: 5 января 2017 г., 23:07
последнее обновление: 5 января 2017 г., 23:11
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Украинцы не пострадали вследствие взрыва в турецком Измире, заявили в МИД

Консульская служба Министерства иностранных дел Украины, ссылаясь на данные Генконсульства Украины в Турции, информирует, что украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Измире.

"Взрыв в Измире: Генконсульство Украины сообщает, что украинцев среди потерпевших нет", - говорится в сообщении консульской службы МИД в микроблоге в Twitter в четверг 5 января.

Как сообщалось сегодня ранее, начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван у здания суда в Измире на западе Турции. Полиция в ходе перестрелки уничтожила двух из трех террористов, устроивших теракт. Третьему удалось скрыться.

Вследствие атаки погибли сотрудник полиции и работник суда. Ранены семеро, в том числе трое сотрудников полиции.

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