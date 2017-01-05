Порошенко написал украинским политзаключённым в РФ и оккупированном Крыму

Президент Украины Петр Порошенко присоединился к новогоднему марафону "Мы сильнее кремлевских решеток" и написал письма гражданам Украины, находящимся в заключении в оккупированном Крыму и Российской Федерации. Об этом сообщила Александра Матвийчук - координатор Евромайдана SOS, который выступил инициатором этого марафона, передает "Укринформ".

По словам Матвийчук, президент написал письма всем гражданам Украины, включенным в список политзаключенных в рамках кампании LetMyPeopleGo, в том числе и собственному корреспонденту "Укринформа" Роману Сущенко, которого ФСБ России неправомерно задержала в Москве.

"И сегодня, когда Вы оторваны от семьи и близких, хотел бы, чтобы Вы вступили в Новый год с крепкой верой в силу единства, которая не знает границ и преград. Ваши сограждане - морально с Вами, рядом. За вас переживает вся страна", - в частности, отметил президент в письме.

Координатор Евромайдана SOS напомнила, что на сегодняшний день в заключении Кремля по политическим мотивам находится по меньшей мере 36 граждан Украины, еще около 10 дел Евромайдана SOS изучает для включения в список LetMyPeopleGo.

Эти люди были обвинены по сфабрикованным уголовным делам в шпионаже, сепаратизме, терроризме, экстремизме и диверсионной деятельности. Подавляющее большинство из них были лишены права на правовую защиту и медицинскую помощь, многие были подвергнуты жестоким пыткам, часть уже отбывает наказание в самых отдаленных уголках России. Среди этих людей есть многодетные родители, пенсионеры, люди, с тяжелыми хроническими заболеваниями, правозащитники, художники и журналисты.

Кто-то в первый раз, а кто-то из них уже во второй раз или в третий раз проводит новогодние праздники в холодных стенах российских тюрем. Поэтому Евромайдан SOS вместе с партнерами начал Новогодний марафон писем, чтобы подарить этим людям немного тепла в Новый год. Для них письма с воли - это глоток свободы, связь с внешним миром и огромная моральная поддержка. Письма напоминают заключенным Кремля, что о них не забывают, что за их освобождение борются, что их ждут на свободе. И дают твердую уверенность, что "мы сильнее кремлевских решеток".

По словам Матвийчук, письма для политзаключенных, находящихся в России, были отправлены официальным путем в посольство Украины в Российской Федерации, а для крымчан были переданы волонтерам Евромайдана SOS, которые по своим каналам передадут их адресатам.

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