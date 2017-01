Климкин приобщился к марафону LetMyPeopleGo: написал письма каждому украинцу-узнику Кремля

К Новогоднему марафону писем для украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму присоединился министр иностранных дел Украины. Павел Климкин написал поздравительные письма каждому гражданину Украины из списка LetMyPeopleGo, которых Кремль по политическим мотивам упрятал за решетку.

Об этом сообщается на странице кампании LetMyPeopleGo в Фейсбуке.

"Мы ценим Вашу стойкость и не прекращаем международной борьбы за Ваше скорейшее освобождение. Я уверен, что вместе мы победим!", - отметил в письме Климкин.

Для этого случая Министерство иностранных дел Украины изготовило специальные открытки с символикой кампании LetMyPeopleGo, которую уже третий год ведет инициатива Евромайдан SOS, и призывом отправлять поздравительные письма украинским узникам Кремля.

Письма для политзаключенных, находящихся в России, были направлены официальным путем в Посольство Украины в Российской Федерации, а для крымчан были переданы волонтерам Евромайдана SOS, которые по своим каналам передадут их адресатам.

На данное время в заключении Кремля по политическим мотивам находится по меньшей мере 36 граждан Украины, еще около 10 дел Евромайдан SOS изучает для включения в список LetMyPeopleGo.

Детальная инструкция по написанию писем и адреса находятся на сайте кампании.

Отметим, ранее президент Украины Петр Порошенко написал письма всем гражданам Украины, включенным в список политзаключенных в рамках кампании LetMyPeopleGo. На данный момент в список Let My People Go включены 29 украинцев.

