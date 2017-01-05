Нардепам вернули более 8 млн гривен компенсации за зарубежные командировки

Сто депутатов Верховной Рады получили компенсацию из государственного бюджета в сумме 8 359 324 гривны за зарубежные командировки в 2016 году. Об этом сообщают "Украинские новости".

Главы парламентских фракций зарабатывают от 12,5 от 18 тысяч гривен в месяц



В ответе на запрос журналистов отмечается, что председатель парламента Андрей Парубий получил 73,5 тыс. гривен компенсации, его первый заместитель Ирина Геращенко - 229,6 тыс. гривен, а заместитель Оксана Сыроид - 56,2 тыс. гривен.

В 2016 году Парубий в рамках командировок посещал США, Канаду, Польшу, Турцию, Литву и дважды Италию с Францией.

Геращенко 7 раз была в командировке в Минске (Беларусь) для участия в заседании рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия).

Во все командировки в Минск первый вице-спикер ездила за свой счет.

Из фракции "Блок Петра Порошенко" компенсацию из госбюджета получили 32 депутата, в том числе председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев (426 тыс. гривен) и заместитель председателя фракции Алексей Гончаренко (172 тыс. гривен).

Из фракции "Народный фронт" компенсация была выплачена 22 депутатам, в том числе председателю фракции Максиму Бурбаку (5,4 тыс. гривен) и депутату Леониду Емцу (328,5 тыс. гривен).

Во "Всеукраинском объединении "Батьківщина" компенсация была выплачена 10 депутатам, в том числе депутату Сергею Власенко (304 тыс. гривен) и заместителю председателя фракции Сергею Соболеву (277 тыс. гривен).

Также зарубежные командировки были компенсированы 10 депутатам от фракции "Объединение "Самопомич", 8 депутатам от Радикальной партии Олега Ляшко, 6 депутатам от "Оппозиционного блока", 4 от группы "Партия "Відродження", а также 5 внефракционным депутатам.

Главы парламентских фракций зарабатывают от 12,5 от 18 тысяч гривен в месяц



Зарплата председателей фракций и групп Рады в декабре составила 12,5-18,2 тыс. гривен Заработная плата 9 председателей фракций и депутатских групп Верховной Рады в декабре 2016 года составила от 12,5 тыс. гривен до 18,2 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос "Украинских новостей".

Самая высокая зарплата за декабрь 2016 года начислена председателям фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко и депутатской группы "Партия "Відродження" Виталию Хомутыннику - по 18 219,37 гривен.

Председатели фракций "Объединение "Самопомич" Олег Березюк, "Народный фронт" Максим Бурбак и Радикальной партии Олег Ляшко заработали в декабре 2016 года по 17 913,92 гривен.

Зарплата сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко составила 17 852,83 гривны, депутатской группы "Воля народа" Ярослава Москаленко - 17 099,66 грн., а еще одного сопредседателя ОБ Александра Вилкула - 14 506,83 грн.

Самая низкая зарплата в декабре - у председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Грынива: 12 485,14 гривен.

Среди всех депутатов самая большая зарплата в декабре была у первого заместителя комитета Рады по вопросам науки и образования Александра Спиваковского (БПП) - 24 980,66 гривен.

Всего депутатам в декабре 2016 года было начислено 7 179 537,94 гривен зарплаты, в том числе надбавка за интенсивность труда составила 2,5 млн гривен.

Ранее сообщалось, что в правительстве Украины министры получают примерно одинаковую заработную плату с главой Кабмина Владимиром Гройсманом, их ставка составляет 35 тысяч гривен в месяц. Об этом сообщил госсекретарь Кабинета министров Украины Владимир Бондаренко. По его словам, работники секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тысяч гривен в месяц, руководители департаментов - от 12 до 15 тысяч гривен.

Cсылки по теме: