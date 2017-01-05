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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 5 января 2017 г.
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В Черноморске ветераны АТО заставили провайдера отключить российский канал и потребовали вернуть украинские

время публикации: 16:44
последнее обновление: 17:09
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В Черноморске ветераны АТО заставили провайдера отключить российский канал и потребовали вернуть украинские

В Черноморске Одесской области активисты заставили местного кабельного оператора "Клен" отключить из эфира российский канал и потребовали вернуть в эфир украинские, отключенные в новогоднюю ночь.

Как передает Думская.net, они ворвались в офис оператора, представившись активистами общественной организации "Ветераны и инвалиды АТО "Рапира".

"Эти люди в военной форме стали требовать вернуть в эфир украинские телеканалы и выключить российский оппозиционный канал "Дождь", который мы временно транслируем", - отметил директор компании Владимир Яворский.

Он также объяснил отключение центральных телеканалов: "Они предлагают покупать их услуги пакетом и подсовывают туда весь неликвид. Это как если бы вам в супермаркете в довесок к нормальной картошке давали килограмм гнилой. Естественно, нас это не устраивает. В любом случае покупка этих пакетов тут же отразится на росте тарифа и ляжет на плечи абонентов".

В "Рапире" подтверждают, что приходили в офис "Клена". По словам главы организации Геннадия Дашко, действия оператора являются "информационной диверсией": "Яворский и раньше занимался этим. В марте 2014 года он продолжал транслировать российское ТВ, несмотря на агрессию в Крыму".

3 января активисты заявили на "Клен" в СБУ.

"Дали им двое суток, ничего не произошло. Пришлось помогать", - комментируют ветераны свои действия.

Напомним, в Одессе в ночь на 1 января из эфира исчезли центральные украинские телеканалы.

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