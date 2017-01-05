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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 5 января 2017 г.
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Киевский бронетанковый завод в 2016-м передал ВСУ и Нацгвардии более полусотни новых БТР-3
время публикации: 16:05
последнее обновление: 16:34
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"Киевский бронетанковый завод" в 2016-м передал ВСУ и Нацгвардии более полусотни новых БТР-3

В 2016 году ГП "Киевский бронетанковый завод", входящее в состав госкорпорации "Укроборонпром", произвело для Вооруженных сил Украины более полусотни новых БТР-3.

"Эти новые бронированные машины, оснащенные боевыми модулями с мощным пушечным и управляемым ракетным вооружением, усилили ряды Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии", - сообщает пресс-служба Укроборонпрома в четверг 5 января.

В информации также отмечено, что силами завода в течение 2016 года было отремонтировано около 140 единиц бронетехники и другого тяжелого вооружения. Эта работа была выполнена преимущественно силами ремонтных бригад, которые восстанавливали военную технику непосредственно в полевых условиях зоны АТО.

В "Укроборонпроме" напомнили, что "Киевский бронетанковый завод" в этом году завершил монтаж нового цеха по производству корпусов для БТР-3. Для этого предприятие организовало современное сборочно-сварочное производство.

"Благодаря налаживанию нового этапа производства завод получил возможность принципиально, в разы нарастить производство, сократить расходы и заложить новый технологический потенциал предприятия. Это является еще одним важным шагом в развитии украинского производства бронетанковой техники", - говорится в сообщении.

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