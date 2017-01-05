Яценюк шокирован историей с Олесем

Прах Александра Олеся необходимо вернуть в Украину. Государство должно проявить уважение к себе и нашему национальному присутствию в мире Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-премьер Арсений Яценюк.

"То, что произошло с прахом Александра Олеся и его жены в Праге, - шокирующая новость для всего нашего народа. Речь не о локальной или частной драме. Речь о наших национальных святынях", - написал он.

Прах Александра Олеся, убежден Яценюк, необходимо вернуть в Украину: "Похоронить Поэта и его жену надо в Киеве. Ему надо отдать высшие государственные почести".

"Эти похороны должны стать манифестом нашего национального достоинства. Уверен, что в таком мероприятии должно принять участие все руководство государства, народные депутаты, выдающиеся украинские деятели культуры, дипломатический корпус", - добавил он.

После этого, подчеркнул лидер "Народного фронта", необходимо вернуться к теме защиты наших святынь за рубежом. "Государство должно проявить уважение к себе и нашему национальному присутствию в мире", - отметил Яценюк.

Напомним, Александр Олесь (1878-1944) до недавнего времени был похоронен на кладбище в Праге. 3 января 2017 года его останки были эксгумированы, так как на его месте решили похоронить другого человека - Владимира Михайлишина, который последние годы платил ренту за могилу украинского поэта.

Олесь будет перезахоронен в Украине.

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