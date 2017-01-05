28-летний харьковский прокурор Губинский задекларировал роскошный особняк и миллионы наличными

Прокурор отдела надзора за соблюдением законов территориальными органами полиции прокуратуры Харьковской области Вячеслав Губинский является владельцем особняка на одной из самых элитных улиц Харькова, миллионов гривен наличных, а его жена путешествует в различные уголки мира. При том, что официальный доход Губинского составляет 50 тыс. грн в год.
Об этом стало известно из декларации прокурора за 2015 год, которая размещена на Едином государственном реестре деклараций.
По данным декларации, 28-летний Губинский имеет в собственности дом 811,90 кв.м. Это здание, по информации портала, "Хорошая Хата", находится на улице Белой акации.
Как отмечается, это одна из самых элитных улиц города, которая находится в Парке Горького. Среди соседей прокурора, в частности, архиепископ Онуфрий, Карина Давтян, почетный консул Франции в Харькове Сергей Политучий, нардеп Александр Фельдман.
Стоимость дома подобной площади в этом районе может колебаться от 1 до 5 млн. долларов.
По данным ДАБИ, сейчас Губинский начал реконструкцию здания, чтобы разделить его на два дома.
Также прокурор задекларировал в собственности земельный участок площадью 1000 кв.м.
В 2015 году Губинский указал, что заработал за год 55 тыс. грн. и получил помощь при рождении ребенка в сумме 18,9 тыс. грн. Доход его жены составил 10 699 грн.
Кроме того, Губинский указал, что наличные средства в сумме 1,6 млн грн., а его жена Карина Купершток имела 30 тыс. грн.
Также активисты отмечают, что неделю назад жена прокурора сообщила в социальной сетях о том, что стала обладательницей нового автомобиля - Toyota C-HR. Подобная машина стоит от 700 тыс. грн.
Кроме того, Instagram Карины Купершток пестрит фото с путешествий на Мальдивы, в Нью-Йорк (отель Plaza), Индию, Турцию.
Ранее активисты выяснили, что судья хозяйственного суда Харьковской области Ирина Попович не указала в декларации дом в 623 м. кв., в котором проживает с мужем. Кроме того, указывается в статье, семья Поповичей обладает самым дорогим автопарком среди судей хозяйственного суда Харьковской области.
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