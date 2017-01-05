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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 5 января 2017 г.
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Эксгумация останков Олеся была вынужденной - украинский поверенный в Чехии
время публикации: 11:52
последнее обновление: 12:01
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Эксгумация останков поэта Александра Олеся (Кандыбы) была вынужденной, так как гроб прогнил. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Чехии Зиновий Гошовский в эфире Еспресо.TV.

"Эксгумация была вынужденной. И это объяснял гендиректор управления пражских кладбищ. Александр Олесь был похоронен в 1944 году, его жена - в 1948-м, гробы полностью прогнили, поэтому останки провалились. Когда открыли гроб, это выяснилось. Поэтому останки должны были поднять наверх и переместить их", - отметил Гошовский.

По его словам, останки удалось увидеть и даже сфотографировать украинской стороне. Далее договорились о том, чтобы останки писателя сохранили в депозитарии.

Напомним, Александр Олесь (1878-1944) до недавнего времени был похоронен на кладбище в Праге. 3 января 2017 года его останки были эксгумированы, так как на его месте решили похоронить другого человека - Владимира Михайлишина, который последние годы платил ренту за могилу украинского поэта.

Олесь будет перезахоронен в Украине.

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Четверг, 5 января 2017 г.  

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