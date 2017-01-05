В Генштабе говорят, что военные не смогут разорвать контракт во время службы в АТО

Военнослужащие, которые выполняют задачи в зоне АТО, не могут расторгнуть контракт по новому закону.
Об этом в эфире радио "Армия ФМ" заявил и.о. начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Марк Андрусяк.
"Во время выполнения задач в зоне АТО мы не предусматриваем увольнения военнослужащих. Только после завершения выполнения задач", - заявил Андрусяк.
Напомним, президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию порядка прохождения военной службы".
Законом устанавливается, что право на увольнение с военной службы получают военнослужащие, которые проходят службу по контракту, действие которого было продлено свыше установленных сроков на период до объявления демобилизации и выслуживших не менее 18 месяцев с даты его продления. Также уволится имеют право военные, заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и выслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту.
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