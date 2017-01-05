В АП ответили Пинчуку: отказа от ЕС и НАТО не будет. СМИ: Порошенко не поедет на ланч миллиардера в Давосе

Компромисс по ключевым пунктам, предложенным миллиардером Виктором Пинчуком, невозможен, считают в Администрации президента Украины.

Порошенко решил не посещать украинский ланч Пинчука в Давосе



"The Wall Street Journal" опубликовал колонку заместителя главы Администрации президента Константина Елисеева под заголовком "Уважение к Украине крайне важно для достижения длительного мира", сообщает "Европейская правда".

В ней он отвечает на статью Пинчука, в которой тот предлагал Украине уступить в крымском вопросе, отказаться от стремления к членству в ЕС и НАТО ради разрешения конфликта на Донбассе.

"Не могу согласиться с его (Пинчука) призывом к компромиссу, который базируется на опасениях. Страх и слабость – плохие советники. Они лишь разогревают аппетиты России", – заявляет Елесеев.

В статье перечислены три ключевых позиции Украины.

"Нет развороту европейской и евроатлантической интеграции. Это было бы сдачей независимости и суверенитета Украины", – отмечает Елисеев.

"Нет – торговле территорией Украины, будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть предметом торговли за мир", – заявляет он.

"Нет выборам на Донбассе, пока российские сапоги (военные) остаются на украинской земле", – подчеркивает представитель АП.

По его мнению, "договоренности на условиях России являются неправильной политикой".

Виктор Пинчук в статье для The Wall Street Journal предложил властям и гражданам Украины пойти на ряд "болезненных компромиссов" ради умиротворения РФ: в частности, отказаться от намерения стать членом ЕС, не вступать в НАТО, согласиться на проведение местных выборов в отдельных районах Донбасса до возвращения под свой контроль этой территории и пойти на постепенное снятие санкций с РФ.

Глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко считает, что Пинчук в своей статье пытается продемонстрировать, что бизнес выступает за перезагрузку отношений США с РФ ценой сдачи национальных интересов Украины.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров назвал предложения Пинчука приглашением украинцев к тотальной капитуляции и убийству собственного будущего. Он отметил, что Пинчук предлагает "нам своими руками" сделать то, что "не удалось врагам добиться за век – уничтожить украинское национальное достоинство и убить в нем веру в свою державоспособность".

Порошенко решил не посещать украинский ланч Пинчука в Давосе



Президент Петр Порошенко не посетит традиционный "украинский ланч" в Давосе (Швейцария), который организует фонд Виктора Пинчука. Об этом LB.ua сообщили источники в МИД.

По их информации, решение принято после публикации в газете Wall Street Journal статьи Виктора Пинчука с предложениями относительно урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

"Президент будет иметь свою программу в Давосе, однако к Пинчуку после статьи он точно не пойдет", - заявил один из собеседников LB.ua.

Напомним, Пинчук ежегодно во время Всемирного экономического форума в Давосе проводит украинский ланч, в ходе которого обсуждаются тенденции развития Украины.

Всемирный экономический форум пройдет 17-20 января.

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