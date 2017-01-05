В Сумах взорвали банкомат и похитили две кассеты с деньгами

В Сумах 4 января преступники взорвали банкомат одного из известных банков и похитили две кассеты с деньгами. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

"Около четвертого часа утра состоялось срабатывание охранной сигнализации в одном из магазинов по улице Харьковской, 4. Прибыв на место происшествия, наряд полиции охраны нашел поврежденным банкомат одного из известных банков. Во время досмотра места происшествия обнаружено, что из банкомата исчезли две кассеты с деньгами. Сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

По словам начальника Управления полиции охраны Сумской области Александра Кананкова, данный банкомат под наблюдением полиции охраны не находился.

Следователи открыли угловное производство по признакам ч.3 ст. 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины и начали соответствующие проверки. По мнению работников правоохранительных органов, повреждение банкомата повлек взрыв газа, который преступники, вероятно, запустили в корпус аппарата. Рассматриваются и другие версии того, что произошло.

Напомним, Нацполиция ожидает, что уровень преступности в этом году пойдет на спад.

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