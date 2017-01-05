В Черкассах горела баптистская церковь

В Черкассах спасатели ликвидировали пожар в церкви евангельских христиан-баптистов, вследствие которого огнем повреждены деревянные конструкции кровли и перекрытия отдельными очагами на площади до 400 кв м.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Пожар, который первым обнаружил сторож, произошел в чердачном помещении одноэтажного здания, которая принадлежит независимой местной церкви евангельских христиан-баптистов", - говорится в сообщении.

На месте пожара работали 40 спасателей и 7 единиц пожарной и специальной техники из 3 пожарно-спасательных частей города и аварийно-спасательного отряда спецназначения.

Чтобы сдержать развитие пожара, спасатели стали на защиту соседних помещений. Вместе с тем, сотрудниками ГСЧС была организована работа по эвакуации из помещения церкви материально-технических ценностей.

Совместными усилиями спасателей и прихожан удалось спасти значительную часть ценных материальных и культовых вещей.

В 03:30 пожар был локализован, а в 04:10 полностью ликвидирован.