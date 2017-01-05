Нацсовет по телерадиовещанию выдал каналу "1+1" лицензию на эфирное вещание авансом

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал телеканалу "1+1" бланк лицензии на эфирное аналоговое вещание с продленным сроком действия.

Об этом в четверг 5 января сказал на пресс-конференции глава ведомства Юрий Артеменко, передает УНИАН.

"Бланк лицензии телеканала "1+1" подписан. Мы ждем документального подтверждения что бенефициарные собственники не изменились", - сказал он.

Как отмечает "Укринформ", заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук заявила, что несмотря на то, что до сих пор не получил официальный документ о том, кто является бенефициаром канала "1+1", бланк решили выдать сегодня для того, чтобы снять напряженность в обществе, в журналистском коллективе относительно этой ситуации.

"Хотим подчеркнуть, что Национальный совет стоит и будет стоять на принципах свободы слова и неуклонном соблюдении права граждан получать информацию. Поэтому этот шаг мы делаем раньше", - сказала Фещук.

В то же время она подчеркнула, что генеральный директор телеканала Александр Ткаченко приезжал в Нацсовет и показывал письмо, что бенефициаром канала "1+1" является Игорь Коломойский. Но не зарегистрировал это письмо официально через канцелярию Нацсовета, поэтому члены Нацсовета будут ждать от телеканала официальный документ, зарегистрированный по всем правилам.

Ранее телеканал "1+1" заявил, что 29 декабря 2016 года заканчивается срок его лицензии на вещание, а Нацсовет эту лицензию не продлевает. При этом утверждалось, что Администрация президента пытается передать контроль над каналом в другие руки.

В ответ Нацсовет сообщил, что лицензия телеканалу "1+1" уже продлена, а ее бланк будет выдан до 23 января.

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко заявил, что телеканал "1+1" должен представить обновленную информацию о конечных бенефициарах по причине недавней национализации ПриватБанка". Артеменко заявил, что 28 декабря заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук прислала "1+1" официальный запрос по бенефициарам.

"1+1" - общенациональный украинский частный телеканал, основан 3 сентября 1995 года. Покрытие вещания - 95% территории Украины. Конечным бенефициарным собственником является экс-акционер "ПриватБанка" бизнесмен Игорь Коломойский. В августе 2008 года генеральным директором группы компаний "1+1" стал Александр Ткаченко, который руководит каналом и медиахолдингом "1+1 Медиа". "1+1 Медиа" – один из крупнейших медиахолдингов в Украине. Группа объединяет 5 телеканалов – "1+1", "2+2", ТЕТ, "1+1 International" и ряд других медиаактивов.

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