Безоружный АТОшник получил бутылкой по голове и нож к шее, но сумел задержать разбойника

В Киеве военный, который вернулся из зоны проведения АТО, задержал одного из злоумышленников, которые совершили на него разбойное нападение в Киеве. Об этом говорится на сайте Нацполиции.

"Вечером, возвращаясь домой, он подвергся нападению трех человек. Потерпевший смог задержать одного из них и вызвал полицию. Сейчас с первым подозреваемым уже работает полиция Соломенского района, других нападавших разыскивают", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что внимание военного привлекла женщина, попросив сигареты. Пока мужчина их искал, к нему подошел неизвестный и начал угрожать ножом. А потом военный внезапно почувствовал удар бутылкой по голове сзади. Еще двое нападавших начали бить потерпевшего, в результате чего он упал. Злоумышленники отобрали у жертвы смартфон и кошелек с деньгами. После чего троица попыталась скрыться с места происшествия.

Однако пострадавший начал догонять грабителей. Во время преследования правонарушители останавливались и снова угрожали мужчине ножом, впрочем потерпевший смог задержать одного из них и вызвал полицию.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции. Подозреваемым оказался ранее судимый житель Запорожской области, без постоянного места жительства. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжаются розыскные мероприятия, направленные на задержание других соучастников.

Напомним, Нацполиция ожидает, что уровень преступности в этом году пойдет на спад.

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