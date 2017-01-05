Адвокат требует вернуть Пашинского для допроса из Альп

Защита Вячеслава Химикуса требует от прокуратуры допросить депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского, который стрелял в человека. Об этом адвокат Марина Паринова написала в Facebook вечером 4 января.

По ее словам, Химикус, лежа в постели с ранением, "отработал" по следственным действиям 12 часов, тогда как нардеп, по сообщениям СМИ, "наслаждается отдыхом в Альпах, возможно даже катался на лыжах".

"Считаем, что депутат должен быть безотлагательно допрошен, чего и потребуем официально завтра (5 января) от прокуратуры", – написала Паринова.

"Активных соотечественников, которые проводят рождественские каникулы в Альпах, просим при возможности передать эту информацию Пашинскому, а также присылать нам фото отдыха указанного лица", – добавила адвокат.

Как сообщалось, в настоящее время прокуратура расследует инцидент с участием Пашинского.

31 декабря в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области Пашинский проcтрелил ногу местному жителю Вячеславу Химикусу.

В ходе конфликта депутат выстрелил Химикусу в бедро из пистолета, сам же получил удар бутылкой по голове.

Депутат заявляет, что нападавшей стороной был Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает обратное.

Уголовное производство по факту применения Пашинским огнестрельного оружия расследует прокуратура Киевской области.

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