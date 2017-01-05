В зоне АТО – 52 обстрела

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Российско-оккупационные войска из запрещенного вооружения совершили 52 обстрела позиций ВСУ на всех направлениях. Об этом сегодня утром, 5 января, в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении враг применял минометы различных калибров, устраивая неоднократные обстрелы Водяного, Лебединского и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия также обстреливались Гнутово, Широкино, Талаковка, Павлополь. По Широкино неоднократно огонь вела БМП оккупантов.
На Луганском направлении по Новозвановке и Богуславской стреляли из 120-миллиметровых минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской - из гранатометов.
На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска вели огонь по позициям сил АТО в районе Троицкого. Из 120- и 82-миллиметровых минометов противник вел огонь по Троицкому, а также по Зайцево и Луганскому. Из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали Луганское, Авдеевку и Крутую Балку.
В результате обстрелов был ранен один военнослужащий.
Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.
28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.
30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.
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