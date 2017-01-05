Услугой "Брак за сутки" уже воспользовались почти 3600 пар

Услугой "Брак за сутки" с момента запуска пилотного проекта летом 2016 года уже воспользовались около 3600 пар. Об этом в социальной сети Facebook сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

По его убеждению, проект "Брак за сутки" становится еще ближе к каждой паре, которая решила пожениться и не желает ждать.

"Пилотный проект Минюста расширен еще на 8 городов. Теперь жениться по новой быстрой и удобной процедуре можно в Виннице, Днепре, Луцке, Николаеве, Каменец-Подольском, Ривне, Житомире и Харькове", - напомнил министр.

Петренко подчеркнул, что общее количество городов, где действует пилотный проект, возросло до 14. "А с момента запуска этой услугой уже воспользовались почти 3600 пар", - добавил он.

"Мы и в дальнейшем будем работать над расширением проекта, чтобы каждый украинец мог воспользоваться нашими сервисами без очередей, без бюрократии и с максимальным комфортом", - заверил глава Минюста.

Напомним, Кабинет министров 13 июля 2016 года распоряжением № 502 поддержал предложение Министерства юстиции о запуске пилотного проекта в некоторых населенных пунктах, где можно будет в течение суток зарегистрировать брак.

По обычной процедуре между подачей заявления и регистрацией брака должно пройти не менее месяца.

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