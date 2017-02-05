Пока Курбединов был под арестом, ФСБ продолжило аресты его подзащитным

Освобожденный из-под ареста крымский адвокат Эмиль Курбединов поблагодарил за поддержку гражданского общества, журналистов и коллег.
Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает Крим Реалії.
"Я и мои коллеги другого выхода не видим – мы будем работать, будем защищать права людей. Повлиять, конечно, повлияли. Дело в том, что меня выбили из нескольких процессов, за это время продолжили аресты моим подзащитным по делам мусульман – Редвану Сулейманову, так называемому диверсанту. За несколько дней до моего ареста суд отказал ФСБ в продолжении ему ареста, когда меня посадили – ФСБ добилось продолжения ареста. Как это было юридически сделано, я до сих пор удивляюсь", – прокомментировал Курбединов события, которые состоялись за время его ареста.
Отмечается, что адвокат намерен начать работу уже с понедельника 6 февраля.
Как сообщалось, 5 февраля в оккупированном Россией Крыму адвоката Эмиля Курбединова выпустили из Симферопольского следственного изолятора после 10 суток административного ареста.
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