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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 5 февраля 2017 г.
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Пока Курбединов был под арестом, ФСБ продолжило аресты его подзащитным

время публикации: 16:00
последнее обновление: 16:00
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Освобожденный из-под ареста крымский адвокат Эмиль Курбединов поблагодарил за поддержку гражданского общества, журналистов и коллег

Освобожденный из-под ареста крымский адвокат Эмиль Курбединов поблагодарил за поддержку гражданского общества, журналистов и коллег.

Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает Крим Реалії.

"Я и мои коллеги другого выхода не видим – мы будем работать, будем защищать права людей. Повлиять, конечно, повлияли. Дело в том, что меня выбили из нескольких процессов, за это время продолжили аресты моим подзащитным по делам мусульман – Редвану Сулейманову, так называемому диверсанту. За несколько дней до моего ареста суд отказал ФСБ в продолжении ему ареста, когда меня посадили – ФСБ добилось продолжения ареста. Как это было юридически сделано, я до сих пор удивляюсь", – прокомментировал Курбединов события, которые состоялись за время его ареста.

Отмечается, что адвокат намерен начать работу уже с понедельника 6 февраля.

Как сообщалось, 5 февраля в оккупированном Россией Крыму адвоката Эмиля Курбединова выпустили из Симферопольского следственного изолятора после 10 суток административного ареста.

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Воскресенье, 5 февраля 2017 г.  

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