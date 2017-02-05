После штурма позиций сил АТО в больницы Донецка доставили почти 400 боевиков – ГУР

В больницу оккупированного Донецка доставили почти 400 боевиков после штурма позиций сил антитеррористической операции.
Об этом сегодня, 5 февраля, говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.
"В результате неудачных штурмовых действий против сил АТО увеличилось количество потерь личного состава частей и подразделений 1 АК (Донецк) ВС РФ", - говорится в сообщении.
В настоящее время в медицинских учреждениях города Донецк находится значительное количество тяжелораненых военнослужащих. В Донецкой областной клинической травматологической больницы (ул. Артема 106) – 150 человек; в Институте неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гуся (пр. Ленинский 47) – 30 человек; в Центральной городской клинической больнице №1 (вул. Артема 57) и Донецкой областной больницы им.Калинина (пр. Ильича 14) – 200 человек.
Ранее разведка сообщала, что по состоянию на 31 января в моргах больниц Донецка находятся 42 трупа военнослужащих 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ.
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