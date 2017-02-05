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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 5 февраля 2017 г.
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Москаль: Ужгороду грозит затопление
время публикации: 19:22
последнее обновление: 19:40
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Ледоход на реке Уж, остатки которого проходят через Закарпатье, застопорился на территории соседней Словакии, и на 15.00 образовался огромный затор из ледяных глыб общей длиной 5 километров
"Затор начинается возле сел Ликаривцы, Пинковцы и Загор Кошицкого края (Словакия) и заканчивается возле с.Сторожница Ужгородского района
В области начался спад воды на основных реках края

Ледоход на реке Уж, остатки которого проходят через Закарпатье, застопорился на территории соседней Словакии, и на 15.00 образовался огромный затор из ледяных глыб общей длиной 5 километров.

Об этом сообщается на сайте председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

"Затор начинается возле сел Ликаривцы, Пинковцы и Загор Кошицкого края (Словакия) и заканчивается возле с.Сторожница Ужгородского района. Если Словакия не примет срочных мер по разблокированию ледохода, вода в Уже стремительно поднимется и может затопить часть Сторожницы и Ужгорода", - отметил Москаль.

Отмечается, что в Словакию срочно выехал начальник Бассейнового управления водных ресурсов реки Тыса Владимир Чипак, который вместе со словацкими водниками осмотрит ситуацию на месте.

"При необходимости Закарпатье в любой момент готово отправить в Словакию свои пиротехнические бригады для взрывных работ и разблокирования ледохода. Параллельно осуществляется постоянный мониторинг ледохода в соседних Венгрии и Румынии. Ситуация находится под постоянным контролем областной госадминистрации", - говорится в сообщении.

Вчера, 4 февраля, Москаль заявил, что в области начался спад воды на основных реках края, пиротехники ГСЧС и военные 128-й бригады взорвали 20 ледовых заторов - лед, который угрожал паводком, прошел по Тисе в Венгрию. Теперь новых подтоплений на Закарпатье нет.

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