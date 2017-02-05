Москаль: Ужгороду грозит затопление

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Ледоход на реке Уж, остатки которого проходят через Закарпатье, застопорился на территории соседней Словакии, и на 15.00 образовался огромный затор из ледяных глыб общей длиной 5 километров.
Об этом сообщается на сайте председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.
"Затор начинается возле сел Ликаривцы, Пинковцы и Загор Кошицкого края (Словакия) и заканчивается возле с.Сторожница Ужгородского района. Если Словакия не примет срочных мер по разблокированию ледохода, вода в Уже стремительно поднимется и может затопить часть Сторожницы и Ужгорода", - отметил Москаль.
Отмечается, что в Словакию срочно выехал начальник Бассейнового управления водных ресурсов реки Тыса Владимир Чипак, который вместе со словацкими водниками осмотрит ситуацию на месте.
"При необходимости Закарпатье в любой момент готово отправить в Словакию свои пиротехнические бригады для взрывных работ и разблокирования ледохода. Параллельно осуществляется постоянный мониторинг ледохода в соседних Венгрии и Румынии. Ситуация находится под постоянным контролем областной госадминистрации", - говорится в сообщении.
Вчера, 4 февраля, Москаль заявил, что в области начался спад воды на основных реках края, пиротехники ГСЧС и военные 128-й бригады взорвали 20 ледовых заторов - лед, который угрожал паводком, прошел по Тисе в Венгрию. Теперь новых подтоплений на Закарпатье нет.
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