Канал UATV начал вещать на крымскотатарском для заграницы и оккупированного Крыма

Государственный телеканал UATV начал вещание на крымскотатарском языке для заграницы и аннексированного Крыма. Об этом сообщил в Facebook член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
"Недавно на телеканале UATV, который обеспечивает иновещание Украины за рубежом, появились украинские новости на крымскотатарском языке - для крымскотатарской диаспоры. Впервые государство приоритизировало крымскотатарский как язык государственного иновещания", - отметил Костинский.
Как сообщалось, 5 января 2017 года Министерство информационной политики сообщило о ликвидации украинского государственного канала иновещания УТР (телерадиокомпания "Всемирная служба "Украинское телевидение и радиовещание"), на базе которого было создано государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины".
28 декабря 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о системе иновещания Украины, который был принят Верховной Радой 8 декабря. Этот закон определил, что систему государственного иновещания Украины составят государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", созданное в октябре 2015 года, и Украинское национальное информационное агентство "Укринформ".
В рамках "Мультимедийной платформы иновещания" в сентябре 2015 года вместо государственного канала иновещания УТР стартовал телеканал UATV, который вещает с трех спутников: Amos 3, Azerspace 1, Galaxy 19 и имеет собственный канал в YouTube. По состоянию на сегодняшний день канал иновещания UATV транслируется в кабельных сетях Молдовы, Эстонии, Азербайджана, Польши, Дании, Израиля, Грузии, Латвии.
В июле 2016 года украинский телеканал UATV стал доступен для абонентов одного из крупнейших в мире ОТТ-сервисов – Kartina.TV, который предоставляет услуги телевидения в основном для русскоязычной аудитории, независимо от страны проживания.
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