Порошенко и Трамп выразили обеспокоенность из-за эскалации в Авдеевке, США готовы помочь вернуть мир на границе

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Об этом на странице в Фейсбук сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Порошенко, в частности, поздравил своего коллегу с инаугурацией на посту главы Соединенных Штатов и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской Администрацией.

Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США.

Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем.

Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Они подчеркнули неотложную необходимость установления режима полного прекращения огня.

Президент Украины поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран.

Во время разговора также был обсужден будущий визит Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины.

В свою очередь, Трамп заверил украинского коллегу, что Соединенные Штаты приложат усилия для того, чтобы восстановить мир вдоль украинско-российской границы.

"Мы будем работать с Украиной, с Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", - говорится в сообщении Белого дома.

Как говорится в официальном заявлении офиса пресс-секретаря Белого дома по результатам общения, американская сторона положительно оценила разговор между президентами США и Украины.

"Президент Дональд Трамп только что (в 5 часов вечера субботы) имел очень хороший разговор с президентом Украины Петром Порошенко о решении различных вопросов, включая длительный конфликт Украины с Россией", - говорится в документе.

При этом подчеркивается, что президент Трамп выразил готовность продолжать участие Соединенных Штатов в урегулировании ситуации.

"Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", - приводится заявление главы Белого дома.

Кроме того, сообщается, что стороны обсудили также возможность личной встречи в ближайшем будущем.

Как сообщило сразу после разговора двух лидеров государств информагентство Reuters, до разговора с президентом Украины, Трамп общался с премьер-министром Италии Джентилони. Он, в частности, подчеркнул приверженность Соединенных Штатов Североатлантическому альянсу, а также важность распределения финансового бремени в рамках деятельности НАТО между всеми его союзниками.

Кроме того, сообщается, что Дональд Трамп подтвердил свое участие в саммите G7 в итальянском городе Таормина, запланированном на май.

Ранее в МИД заявили, что Украина обеспокоена тем, что президент США Дональд Трамп в попытке улучшить отношения с Москвой может исключить Киев из переговоров по Донбассу.

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