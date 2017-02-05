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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 5 февраля 2017 г.
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На Харьковщине люди перекрыли трассу госзначения, чтобы не закрыли больницу
время публикации: 20:57
последнее обновление: 21:11
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На Харьковщине люди перекрыли трассу госзначения, чтобы не закрыли больницу
В Люботыне Харьковской области активисты перекрыли трассу государственного значения "Киев-Харьков-Довжанский" в знак протеста против закрытия местной больницы
Основные требования активистов - сохранить местные больницы и создать на их базе медучреждения интенсивной терапии

В Люботыне Харьковской области активисты перекрыли трассу государственного значения "Киев-Харьков-Довжанский" в знак протеста против закрытия местной больницы.

Комментарий журналистам по поводу произошедшего дал начальник Харьковского отдела полиции Игорь Назаренко, сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Об этой акции мы были предупреждены и приняли соответствующие меры, в частности, транспорт отвели на другие магистрали. Активисты были предупреждены об уголовной ответственности за препятствование движению транспорта по дорогам. Порядок во время акции, которая длилась с 13.00 до 15.30, охраняли до двухсот полицейских. Нарушений зафиксировано не было", - отметил Назаренко.

По его словам, основные требования активистов - сохранить местные больницы и создать на их базе медучреждения интенсивной терапии.

Вместе с тем, в сети появились сообщения, что в акции принимали участие до тысячи местных жителей: они обеспокоены намерением власти в рамках медреформы передать г.Люботын с населением в 30 тысяч лиц на обслуживание в соседний Валковский район.

Как сказали в Харьковской ОГА, ссылаясь на заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка, "в регионе не закрывается ни одна больница, возможно, некоторые больницы будут перепрофилированы, но не более того".

29 января в Люботыне состоялось городское вече по поводу медреформы, организованное активистами общественных организаций, включая "Східний корпус", "Центр развития общества" и инициативную группу "За город Люботин", где решено 5 февраля перекрыть трассу Харьков-Киев.

Ранее в Министерстве охраны здоровья отметили, что слухи о закрытии больниц не соответствует действительности, ведь законодательством это запрещено.

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Воскресенье, 5 февраля 2017 г.  
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