Порошенко лично сообщил, что Авдеевка уже со светом

Российской Федерации не дали спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию в Авдеевке и по всей линии фронта.

Об этом заявил президент Петр Порошенко вечером в воскресенье, 5 февраля в Фейсбуке.

"Наконец Авдеевка со светом. Глава Донецкой облВГА Павел Жебривский только что доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки", - отметил глава государства.

При этом президент выразил благодарность "слаженной работе правительства, ГСЧС, украинским военным, которые сделали все возможное для того, чтобы не дать РФ спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии фронта".

Как известно, несколько дней подряд работы по восстановлению энергоснабжения в Авдеевки после обстрелов боевиков не могли начаться: российская сторона СЦКК давала гарантии прекращения огня в дневное время, однако боевики их нарушали.

В частности, 4 февраля боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили работы по восстановлению электроснабжения Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции.

В ОБСЕ призвали соблюдать режим тишины для проведения ремонтных работ. 5 февраля восстановление электроснабжения ДФС проходило под наблюдением представителей СММ ОБСЕ, которые находились на месте повреждения ЛЭП вместе с замглавы СММ ОБСЕ Александром Хугом.

Позже вице-премьер Геннадий Зубко доложил президенту Украины, что работы по восстановлению линии электроснабжения к Авдеевки завершены.

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