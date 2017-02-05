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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 5 февраля 2017 г.
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Порошенко лично сообщил, что Авдеевка уже со светом
время публикации: 18:31
последнее обновление: 19:13
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"Наконец Авдеевка со светом"
Порошенко лично сообщил, что Авдеевка уже со светом
Президент выразил благодарность "слаженной работе правительства, ГСЧС, украинским военным, которые сделали все возможное для того, чтобы не дать РФ спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии фро

Российской Федерации не дали спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию в Авдеевке и по всей линии фронта.

Об этом заявил президент Петр Порошенко вечером в воскресенье, 5 февраля в Фейсбуке.

"Наконец Авдеевка со светом. Глава Донецкой облВГА Павел Жебривский только что доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки", - отметил глава государства.

При этом президент выразил благодарность "слаженной работе правительства, ГСЧС, украинским военным, которые сделали все возможное для того, чтобы не дать РФ спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии фронта".

Как известно, несколько дней подряд работы по восстановлению энергоснабжения в Авдеевки после обстрелов боевиков не могли начаться: российская сторона СЦКК давала гарантии прекращения огня в дневное время, однако боевики их нарушали.

В частности, 4 февраля боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили работы по восстановлению электроснабжения Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции.

В ОБСЕ призвали соблюдать режим тишины для проведения ремонтных работ. 5 февраля восстановление электроснабжения ДФС проходило под наблюдением представителей СММ ОБСЕ, которые находились на месте повреждения ЛЭП вместе с замглавы СММ ОБСЕ Александром Хугом.

Позже вице-премьер Геннадий Зубко доложил президенту Украины, что работы по восстановлению линии электроснабжения к Авдеевки завершены.

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