Эвакуироваться не спешат: из Авдеевки эвакуировали 290 человек, из них 135 детей

Из Авдеевки по состоянию на 10.00, 5 февраля, эвакуировано 290 человек, на протяжении суток - 24 человека (из них 11 детей).

Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 10:00, 5 февраля из города Авдеевка эвакуировано 290 человек (из них 42 пенсионера и 135 детей), на протяжении суток — 24 человека (из них 11 детей).

На данное время в мобильные пункты обогрева, с начала их функционирования, обратилось 10 580 человек, питание осуществляется 3 полевыми кухнями. Организована и проводится выдача населению города гуманитарной помощи в виде продуктовых и промышленных наборов в пакетах, уже выдано 5133 наборов. За сутки выдано 7 т овощей, 800 буханок хлеба, одеяла, матрасы и свечи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к аварийно-восстановительным работам привлечено 260 человек и 60 единиц техники, в том числе: от ГСЧС — 95 человек и 32 единиц техники, от Национальной полиции — 63 человека и 3 единицы техники, от коммунальных служб города — 53 человека и 16 единиц техники, от Авдеевского коксохимического завода — 49 человек и 9 единиц техники.

Организована работа Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и взаимодействию служб. Ситуация находится на контроле ГСЧС.

Обстрелы Авдеевки боевиками не прекращаются с 29 января. В городе объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

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