Оккупанты отпустили адвоката Курбединова

Адвоката Эмиля Курбединова отпустили из Симферопольского изолятора после 10 суток ареста.

Об этом сегодня, 5 февраля, сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, 26 января силовики, представившиеся сотрудниками центра "Э" "МВД" Крыма, задержали Курбединова, провели обыски у него в офисе и по месту жительства, где зарегистрирована адвокатская коллегия. Из помещения суда Курбединова увели под охраной, арестовав на 10 суток.

Эмиль Курбединов является защитником в нескольких резонансных делах, открытых российскими властями оккупированного Крыма против общественных активистов.

Он защищает нескольких задержанных по делу "Хизб-ут-Тахрир", "делу 26 февраля" заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и журналиста Николая Семену.

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