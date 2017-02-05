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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 5 февраля 2017 г.
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Оккупанты активно применяют танки возле Авдеевки, Песков и Каменки

время публикации: 19:34
последнее обновление: 19:34
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Сегодня, 5 февраля, боевики 40 раз открывали огонь по позициям сил АТО

Сегодня, 5 февраля, боевики 40 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Один наш военный был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке.

"Российско-оккупационные войска на всех направлениях продолжили обстрелы наших позиций. Всего зафиксировано 40 обстрелов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, боевики из танков, 120 - и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по нашим позициям в Авдеевке. Неспокойно было и в других населенных пунктах на Донецком направлении. Танки вели огонь в районе Песков и Каменки. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия по Зайцево, Опытному и Луганскому, а по Невельскому – снайпер.

На Мариупольском направлении из минометов – по Красногоровке, Водяному, Широкино и Гнутово. Из гранатометов и стрелкового оружия по Красногоровке, Марьинке, Лебединскому, Новотроицкому. Снайперы обстреливали Гнутово и Павлополь. Из БМП – Широкино.

На Луганском направлении – из минометов 120 и 82 миллиметра – Катериновку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Крымское. По Крымскому неоднократно вели огонь БМП противника. Здесь же и по Желтому – снайпер.

Отметим, по данным разведки, после штурма позиций сил АТО в больницы доставили почти 400 боевиков.

Вчера сообщалось, что за время обострения противостояния возле Авдеевки боевики выпустили более 7500 боеприпасов из тяжелого вооружения и 13 раз осуществляли штурмовые действия против позиции ВСУ и населения в районе населенного пункта.

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Воскресенье, 5 февраля 2017 г.  

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