Закон об образовании позволит урегулировать школьные взносы родителей - МОН

Чтобы Министерство образования и науки начало разрабатывать подзаконные акты, которые унормируют вопрос с денежными школьными взносами родителей, нужно, чтобы парламент проголосовал за закон "Об образовании".

Это подчеркнула министр образования и науки Лилия Гриневич во время общения с родителями на Всеукраинской конференции "Родители – школа – власть: проблемы взаимодействия и перспективы сотрудничества", сообщает Правительственный портал.

Она отметила, что обязанность публиковать на сайте все бюджетные поступления заведения, а также деньги, которые платят родители, дадут возможность контроля за ресурсами и поможет выявить, были ли злоупотребления при закупке нужных учебному заведению материалов и необходимых услуг.

"Для того, чтобы МОН начало разрабатывать подзаконные акты, которые унормируют вопрос с денежными школьными взносами родителей, нужно, чтобы парламент проголосовал за закон "Об образовании", ведь сейчас все благотворительные взносы собираются в рамках действующего закона "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". Фактически их использование не отслеживается и не регулируется. На сегодня депутаты внесли более тысячи поправок к законопроекту, мы надеемся, что уже весной его вынесут в парламент и примут во втором чтении", - подчеркнула Гриневич.

По ее мнению, активизация родительского сообщества вокруг актуальных вопросов образования означает, что родители, которые хорошо понимают насущные образовательные потребности своих детей, начинают играть важную роль в формировании образовательной политики.

"Сейчас родители объединяются и ведут активный диалог с Министерством образования и науки Украины. Мы искренне это приветствуем и видим, что такое сотрудничество дает действительно хорошие результаты. Яркий пример этому – обновление программ начальной школы, в рамках которого родители смогли указать нам на существенные недостатки учебных программ. Я считаю что сейчас важно, чтобы это давление сохранился на центральном уровне, но также был перенят регионами. В связи с децентрализацией местные органы власти получили существенные ресурсы и полномочия в области образования. Чтобы местная образовательная политика не проигрывала борьбу с обновлением фасадов домов и деньги тратились на образование наших детей, местные общины должны указывать своей власти на то, что образование – важный приоритет", - отметила министр.

Отметим, Министерство образования и науки Украины заинтересовано в возобновлении сотрудничества со Всемирным банком и надеется на поддержку учреждения в проведении реформ. Среди них - обеспечение качества высшего образования, модернизация профессионально-технического образования и реализация реформы среднего образования "Новая украинская школа". Всемирный банк готов поддержать МОН в проведении реформ, в частности предоставлением рекомендаций и аналитикой.

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