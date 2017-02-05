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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 5 февраля 2017 г.
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Российская сторона СЦКК тормозит проведение ремонтных работ возле Авдеевки
время публикации: 11:41
последнее обновление: 11:41
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Штаб АТО сообщает, что российская сторона СЦКК демонстрирует неконструктивный подход к решению гуманитарных проблем из-за значительного ограничения количества работников, необходимых для проведения ремонтных работ на Донбассе

Штаб АТО сообщает, что российская сторона СЦКК демонстрирует неконструктивный подход к решению гуманитарных проблем из-за значительного ограничения количества работников, необходимых для проведения ремонтных работ на Донбассе.

Как сказано в обнародованном пресс-центром штаба сегодня, 5 февраля, заявлении, 3 февраля первый заместитель специально мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг прислал предложение о введении режима "Тишина".

"Предполагалось, что режим прекращения огня должен был начаться с 8.00 5 февраля 2017 года в районе, ограниченном населенными пунктами Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт-Пески и двумя районами города Донецк. После этого должны начаться ремонтные работы для восстановления важных объектов жизнедеятельности и инфраструктуры", - констатировали в штабе.

Вооруженные Силы Украины и украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращении огня полностью поддержали данную инициативу и предоставили письменные гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на объектах инфраструктуры.

"В то же время, российская сторона СЦКК состоянию на 06.00 5 февраля в одностороннем порядке ограничила количество работников и саперов, необходимых для проведения ремонтных работ до 10 человек, в то время, когда для их качественного выполнения необходимо не менее 30 человек", - говорится в заявлении.

"Такой не конструктивный подход к решению гуманитарных проблем значительно затрудняет восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса", - подчеркивают в штабе.

Как известно, по вине боевиков уже несколько дней не могут быть проведены работы по восстановлению энергоснабжения в Авдеевку. Изо дня в день российская сторона СЦКК дает гарантии прекращения огня в дневное время, однако затем боевики их нарушают.

Так, в субботу боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции.

В субботу вечером глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК снова дала гарантии прекращения огня в Авдеевке на воскресенье. Он отметил, что утром в воскресенье ремонтные бригады начнут восстановительные работы.

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Воскресенье, 5 февраля 2017 г.  
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