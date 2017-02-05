Сутки в АТО прошли без потерь, ранены двое военных. Оккупанты ведут огонь круглосуточно, – Мотузянык

Несмотря на определенную деэскалацию ситуации в зоне боевых действий, вражеские обстрелы продолжаются и днем, и ночью. Причем враг активно применяет тяжелое вооружение. Вооруженные Силы Украины за последние сутки не понесли потерь, двое бойцов были ранены.

Об этом сегодня, 5 февраля, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузянык во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах Вооруженных Сил Украины нет. Двое военнослужащих были ранены в Авдеевке", - проинформировал Мотузянык.

"Седьмой день активных боевых действий отмечен некоторой деэскалацией ситуации. Значительно снизились количество вражеских обстрелов, а также текущие потери в рядах украинских войск. Однако до полного перемирия еще далеко. Оккупанты активно применяют все имеющееся тяжелое вооружение. А в Авдеевке была очередная попытка штурма со стороны боевиков. Также противник препятствует ремонту поврежденной им же инфраструктуры этого города", - сказал Александр Мотузянык.

Как отмечается, на Луганском направлении почти все вражеские обстрелы пришлись на Попаснянский район. Вражеские обстрелы продолжаются и днем, и ночью. Противник 5 раз применял минометы и 1 раз – установку "Град". Тяжелое вооружение использовалось оккупантами только в темное время суток.

Также короткий 15-минутный обстрел со стороны НЗФ произошёл в Желтом.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 12 обстрелов, половина – из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов, в том числе 9 - из тяжелого вооружения.

Мотузянык сообщил, что вчера впервые за неделю в Авдеевке боевые действия вышли из круглосуточного режима.

С перерывами, противник вел огонь около 11 часов, остаток дня было относительно спокойно. Во время каждого обстрела оккупанты применяли тяжелое вооружение. Обстановка несколько обострилась после 16 часов.

"Противник двумя группами (в каждой – около 10 человек) атаковал наши позиции с восточного и юго-восточного направлений. Бой продолжался несколько часов и завершился удачно: мы удержали опорный пункт, и не понесли потерь. Атака сопровождались массовым обстрелом со стороны Ясиноватой. Противник применял все имеющееся тяжелое вооружение, кроме "Градов"", - от метил он.

На левом фланге Авдеевки – это район Каменки, Крутой Балки и Донецкой фильтровальной станции, – противник активизировался. Вчера там было зафиксировано 2 обстрела из танка и БМП. Одновременно на правом фланге (участок фронта позиция "Шахта Бутовка" – Пески вчера было тихо.

Также противник нарушил режим тишины под Горловкой. В Новолуганському состоялся вражеский артобстрел. В Зайцевому противник применил и легкое вооружение, и минометы. На Светлодарской дуге вчера было тихо.

На Мариупольском направлении районы основных боевых действий остаются неизменными: это Марьинский район, Новотроицкое, участок фронта Чермалык – Широкино. Однако общая активность противника несколько снизилась. Противник несколько раз применял минометы, танк и снайперов. Между 10:00 и 15:00 на фронте было спокойно, остаток дня боевики стреляли. Наибольшее количество вражеских обстрелов пришлась на Павлополь и Широкино.

Всего вчера противник на Мариупольском направлении нарушил режим тишины 25 раз, в том числе 4 – с применением тяжелого вооружения.

Отметим, по данным разведки, после штурма позиций сил АТО в больницы доставили почти 400 боевиков.

Вчера сообщалось, что за время обострения противостояния возле Авдеевки боевики выпустили более 7500 боеприпасов из тяжелого вооружения и 13 раз осуществляли штурмовые действия против позиции ВСУ и населения в районе населенного пункта.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников не могут выйти в район повреждения ЛЭП.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

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