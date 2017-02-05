Оккупанты опять штурмовали Авдеевку. По Чермалыку огонь вел танк и ПТРК

Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы по всей линии соприкосновения. Зафиксирован 51 обстрел. Один наш военный ранен, один – травмирован.

Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении для обстрелов Каменки и Авдеевки они применяли танки и БМП. Из артиллерии калибра 152 миллиметра обстреляли Новолуганское. Из 120- и 82-миллиметровых минометов – Авдеевку и Зайцево.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров и гранатометов вели огонь по Чермалыку, Широкино, Красногоровке, Павлополю, Водяному, Талаковке. По Чермалыку огонь вел танк и ПТРК.

На Луганском направлении из РСЗО БМ-21 Град стреляли по Новозвановке. Из минометов различных калибров – по Богуславскому, Попасной и Новозвановке. Попасную обстреливал снайпер, а по Желтому боевики вели огонь из стрелкового оружия.

Около 17.30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промышленной зоны с применением 152-миллиметровых орудий и минометов 120 калибра. Атака боевиков захлебнулась, и они вынуждены были отступить.

Вчера сообщалось, что за время обострения противостояния возле Авдеевки боевики выпустили более 7500 боеприпасов из тяжелого вооружения и 13 раз осуществляли штурмовые действия против позиции ВСУ и населения в районе населенного пункта.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников не могут выйти в район повреждения ЛЭП.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

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