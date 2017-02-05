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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 5 февраля 2017 г.
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Джемилев призвал весь мир усилить санкции против России – пока она не уйдёт из Крыма
время публикации: 20:22
последнее обновление: 20:22
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Лидер крымско-татарского народа и депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев (Кырымоглу) призвал усилить санкции против России, введенные после оккупации Крыма

Лидер крымско-татарского народа и депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев (Кырымоглу) призвал усилить санкции против России, введенные после оккупации Крыма.

Об этом сегодня, 5 февраля, он сказал агентству Anadolu.

"Все страны должны внести свой вклад в крымское урегулирование", - заявил Джемилев.

По его словам, в последнее время защитники прав человека в Крыму подвергаются преследованиям, в частности допросам, со стороны сотрудников российских секретных служб.

"Давление оккупантов будет расти. Единственный способ противостоять им – освободить земли от оккупации. Меня очень часто спрашивают о том, как можно помочь крымским татарам. Я говорю, что единственный способ – это путем санкций заставить Россию уйти из Крыма", - отметил Джемилев.

По словам депутата, еще рано говорить о том, как отразится на решении крымской проблемы смена руководства США.

"Трудно прогнозировать будущие шаги России. Они могут покинуть Крым и сегодня вечером, и через неделю", - добавил он.

Ранее сегодня вице-президент США Майк Пенс заявил, что вопрос об отмене санкций против России будет зависеть от поведения Москвы.

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Воскресенье, 5 февраля 2017 г.  

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