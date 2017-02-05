Джемилев призвал весь мир усилить санкции против России – пока она не уйдёт из Крыма

Лидер крымско-татарского народа и депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев (Кырымоглу) призвал усилить санкции против России, введенные после оккупации Крыма.
Об этом сегодня, 5 февраля, он сказал агентству Anadolu.
"Все страны должны внести свой вклад в крымское урегулирование", - заявил Джемилев.
По его словам, в последнее время защитники прав человека в Крыму подвергаются преследованиям, в частности допросам, со стороны сотрудников российских секретных служб.
"Давление оккупантов будет расти. Единственный способ противостоять им – освободить земли от оккупации. Меня очень часто спрашивают о том, как можно помочь крымским татарам. Я говорю, что единственный способ – это путем санкций заставить Россию уйти из Крыма", - отметил Джемилев.
По словам депутата, еще рано говорить о том, как отразится на решении крымской проблемы смена руководства США.
"Трудно прогнозировать будущие шаги России. Они могут покинуть Крым и сегодня вечером, и через неделю", - добавил он.
Ранее сегодня вице-президент США Майк Пенс заявил, что вопрос об отмене санкций против России будет зависеть от поведения Москвы.
|
Cсылки по теме:
День АРК: Чубаров торопит с изменениями в Конституцию, Джемилев призвал соотечественников не покидать полуостров
// NEWSru.ua // Украина // 20 января 2017 г.
Видеозаписи по "делу Чийгоза" опровергают слова свидетелей в суде, - адвокат
// NEWSru.ua // Украина // 19 января 2017 г.
Оккупационная администрация Крыма возобновила дело против Полозова
// NEWSru.ua // Украина // 20 декабря 2016 г.
В Крыму продолжаются преследования по национальной и религиозной принадлежности - Умеров
// NEWSru.ua // Украина // 10 декабря 2016 г.
Джемилев: Крыму нужна была мгновенная и жёсткая реакция мира
// NEWSru.ua // Украина // 8 декабря 2016 г.
Джемилев в ЕП рассказал, что российские оккупанты привезли в Крым ядерное оружие
// NEWSru.ua // Украина // 7 декабря 2016 г.