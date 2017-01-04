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NEWSru.ua // Украина // Среда, 4 января 2017 г.
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СБУ в ходе обысков изъяла 60 кг золота в слитках и сертификаты на 400 кг золота у должностных лиц агрохолдинга
время публикации: 17:28
последнее обновление: 17:50
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СБУ в ходе обысков изъяла 60 кг золота в слитках и сертификаты на 400 кг золота у должностных лиц агрохолдинга

СБУ изъяла у должностных лиц агрохолдинга 60 кг золота в слитках и сертификаты на 400 кг золота.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение управляющим партнером одного из крупных агрохолдингов долей имущества, которая принадлежит другому партнеру) Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой провела ряд обысков. Следственные действия состоялись в офисах предприятий, входящих в структуру холдинга, и домах должностных лиц, причастных к противоправной деятельности.

"Во время обысков правоохранители изъяли почти 390 тыс. долларов и 10 тыс. евро наличности, 60 кг золота в слитках, сертификаты на золотые слитки (999,9 проба) на 400 кг, документы и материалы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов дела", - говорится в сообщении. Пяти должностным лицам агрохолдинга уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в сентябре Министерство юстиции Украины и Национальная полиция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с рейдерством.

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