 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 4 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

СБУ требует запретить Ле Пен въезд в Украину. Направило письмо МИД
время публикации: 12:00
последнее обновление: 12:47
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

СБУ требует запретить Ле Пен въезд в Украину. Направило письмо МИД

Служба безопасности Украины направила письмо в адрес МИД по поводу запрета въезда кандидату в президенты Франции, лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в Украину. Об этом заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает Укринформ.

"3 января СБУ направила письмо в МИД. Я думаю, что, возможно, даже сегодня уже будет положительный ответ, и наша инициатива будет поддержана, что госпоже Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию нашего государства", - заявил Ткачук.

По его словам, высказывания Ле Пен о Крыме должны иметь последствия, однако политик не является представителем официальной власти Французской Республики.

"Это, к сожалению, не первый случай, когда иностранные политики позволяют себе определенные действия или высказывания, которые, по нашему мнению, противоречат интересам нашего государства", - отметил Ткачук.

Ранее лидер французских ультраправых, кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не была незаконной".

В Министерстве иностранных дел Украины выразили возмущение заявлениями Марин Ле Пен о признании законной аннексии Крыма.

"МИД Украины выражает возмущение в связи с тем, что одна из кандидатов предвыборной кампании во Франции Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополь", - отмечается в заявлении.

facebook

Cсылки по теме:

Ле Пен и Фийон пройдут во второй тур на выборах президента Франции. Вальс им не помеха - опрос
// NEWSru.ua // В мире // 7 декабря 2016 г.

На теледебатах во Франции победил сторонник отмены санкций против РФ Фийон
// NEWSru.ua // В мире // 25 ноября 2016 г.

Первые итоги праймериз во Франции оставили Саркози вне президентской гонки, проходят Фийон и Жюппе
// NEWSru.ua // В мире // 21 ноября 2016 г.

Правительство Франции признало, что ультраправая Ле Пен может выиграть президентские выборы
// NEWSru.ua // В мире // 17 ноября 2016 г.

Марин Ле Пен обещает французам референдум о выходе из ЕС, если стане президентом
// NEWSru.ua // В мире // 3 сентября 2016 г.

Марин Ле Пен высказалась в поддержку Трампа: у нас много общего
// NEWSru.ua // В мире // 1 сентября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 13:20
 Рабинович об Александре Олесе: Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет? Кто с ним хоть раз разговаривал?
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 4 января 2017 г.  

Последняя новость – 13:20

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017