СБУ требует запретить Ле Пен въезд в Украину. Направило письмо МИД

Служба безопасности Украины направила письмо в адрес МИД по поводу запрета въезда кандидату в президенты Франции, лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в Украину. Об этом заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает Укринформ.

"3 января СБУ направила письмо в МИД. Я думаю, что, возможно, даже сегодня уже будет положительный ответ, и наша инициатива будет поддержана, что госпоже Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию нашего государства", - заявил Ткачук.

По его словам, высказывания Ле Пен о Крыме должны иметь последствия, однако политик не является представителем официальной власти Французской Республики.

"Это, к сожалению, не первый случай, когда иностранные политики позволяют себе определенные действия или высказывания, которые, по нашему мнению, противоречат интересам нашего государства", - отметил Ткачук.

Ранее лидер французских ультраправых, кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не была незаконной".

В Министерстве иностранных дел Украины выразили возмущение заявлениями Марин Ле Пен о признании законной аннексии Крыма.

"МИД Украины выражает возмущение в связи с тем, что одна из кандидатов предвыборной кампании во Франции Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополь", - отмечается в заявлении.

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