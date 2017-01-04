На взятке погорел таможенник аэропорта "Киев"

Военная прокуратура совместно с сотрудниками Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ задержала во время получения взятки инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста "Аэропорт "Киев" (Жуляны)". Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
"Чиновник наладил незаконный механизм вымогательства и получения неправомерной выгоды от гражданских лиц, которые пересекают государственную границу Украины в зоне деятельности международного аэропорта "Киев" (Жуляны)", за несоздание искусственных препятствий во время таможенного досмотра их багажа", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали злоумышленника во время получения взятки в размере 500 евро от гражданина Украины.
Сейчас продолжаются следственные действия. "В жилом помещении задержанного и служебных кабинетах отдела таможенного оформления таможенного поста "Аэропорт "Киев" (Жуляны)" Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Украины проводятся обыски", - сообщили в Генпрокуратуре.
В отношении должностного лица готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности, а также проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, сообщили в ведомстве.
Ранее СБУ поймала таможенников Одесского аэропорта, которые за смену на взятках "зарабатывали" по 100 тысяч.
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