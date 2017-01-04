В освобождённом Новолуганском изменили номер вызова полиции: люди дозванивались в "ДНР"

В населенном пункте Новолуганское Донецкой области, расположенном в нескольких километрах от оккупированной боевиками Горловки, поменяли номер телефона полиции. Об этом сообщил руководитель ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

Из-за близости поселка к Горловке и технических неисправностей жители, при вызове на линию "102", попадали в "ДНР".

"Исправить это пока технически невозможно - так говорят представители "Укртелекома", которые предоставляют коммуникационные услуги и техническое сопровождение линии "102". Сейчас полицейские распространяют информацию среди жителей, что с сегодняшнего дня для обращений из Новолуганского выделены отдельные телефонные линии", - заявил Аброськин.

Теперь в Новолуганском можно вызвать полицию по номерам 050-346-24-78, 067-623-51-52, "горячая линия": 0-800-505-102 (бесплатно со стационарных и мобильных).

С 11 января обращение жителей Новолуганского будут поступать в центр управления единого аналитического сервисного центра (UASC), что, по словам Аброськина, позволит более оперативно реагировать полицейским и своевременно оказывать необходимую помощь.

Напомним, 23 декабря украинские военные установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области, на линии разграничения на Светлодарск дуге. Как сообщил командир батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко, ВСУ взяли под контроль господствующие высоты и зашли в населенный пункт.

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