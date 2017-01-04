Бойцам АТО рассылают фейковые призывы от Савченко "не стрелять в братский народ"

Военным в зоне проведения антитеррористической операции рассылают провокационные СМС-сообщения якобы от имени внефракционного народного депутата Надежды Савченко.
Об этом в среду 4 января сообщает сестра нардепа Вера Савченко.
"Внимание снова fake! На передовую ребятам рассылают sms, якобы от Надежды Савченко с текстами вроде "Солдат ВСУ, а не стреляй в братской народ. С Новым годом. Надежда Савченко", еще и на русском... С оператора life (0639026415), но возможно и другие", - написала она в своем Facebook.
"Враги, вы хоть на Сочельник угомонитесь?", - надеется Вера.
Как сообщалось, в ноябре 2016-го в Управлении коммуникаций и печати Министерства обороны Украины заявили, что российские спецслужбы в последнее время активизировали попытки подорвать моральный дух украинских бойцов в зоне АТО, организовав массовую рассылку им СМС с призывом не выполнять свой воинский долг.
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