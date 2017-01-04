Супрун просит украинцев в сильный мороз не находиться долго на улице, чтобы избежать обморожения

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун предупреждает украинцев, что длительное пребывание на улице в сильный мороз может вызвать обморожение. Об этом председатель Минздрава написала на своей странице в Facebook.

"Вскоре Украину охватят сильные морозы. Согласно сообщениям Гидрометцентра, на Рождество температура будет достигать -26 градусов. Одевайтесь теплее и с осторожностью относитесь к собственному здоровью!" - посоветовала она.

Супрун призвала украинцев быть осторожными во время прогулок в морозные дни.

"Длительное пребывание на улице в морозные дни может вызвать обморожение! Есть несколько простых признаков, по которым можно распознать обморожение: белый или серовато-желтый цвет участка кожи; частичная или полная потеря чувствительности; необычное ощущение кожи", - отметила она и добавила, что в случае обнаружения признаков обморожения необходимо обратиться за медицинской помощью.

В Киеве спасательная служба развернула 51 стационарный пункт обогрева в 9 районах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киеве.

Отмечается, что развертывание сети пунктов обогрева проводится по решению постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации в связи с ожидаемым резким похолоданием.

Так, по 4 пункта обогрева будут функционировать в Печерском, Голосеевском и Дарницком районах; по 7 - в Деснянском и Подольском; 11 - в Днепровском и 3 - в Оболонском; 8 - в Святошинском и 2 - в Шевченковском районе. Также будут работать 6 мобильных пунктов горячего питания.

В пунктах обогрева посетители могут не только согреться, но и получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чаю, говорится в сообщении.

С адресами и графиком работы пунктов можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщалось, в Украину на Рождество придут 20-градусные морозы. В частности, по прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 января ночью 13-19 гр, местами до 20-26 гр мороза, днем до 11-17 градусов мороза. 8-9 января холодная погода в Украине сохранится.

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