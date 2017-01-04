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NEWSru.ua // Украина // Среда, 4 января 2017 г.
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Жильцов сумской многоэтажки, где произошёл взрыв, эвакуировали
время публикации: 10:42
последнее обновление: 11:18
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Жильцов сумской многоэтажки, где произошёл взрыв, эвакуировали
Жильцов сумской многоэтажки, где произошёл взрыв, эвакуировали
Жильцов сумской многоэтажки, где произошёл взрыв, эвакуировали

Жильцов сумской многоэтажки, где произошел взрыв, расселили в гостиницу и к родственникам. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"Проведена эвакуация жильцов дома с их последующим расселением. Всего в доме проживает 432 человека, нуждались в расселении 101 человек: 48 человек отселены в гостиницы, остальные 53 человека самостоятельно переселились к родственникам", - говорится в сообщении.

К проведению работ привлечено 212 человек и 33 единиц техники. На месте происшествия работали 2 кинологических расчета и психологи.

На месте события развернут передвижной пункт обогрева.

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