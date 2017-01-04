Боевики за день 32 раза обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий ранен

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Боевики сегодня 32 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один военнослужащий ранен.
Об этом в среду 4 января сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook">Facebook.
На Мариупольском направлении террористы из минометов неоднократно обстреливали Водяное и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутовое, Широкино, Талаковку, Павлополь. По Широкино огонь вела БМП оккупантов.
На Луганском направлении по Новозвановке стреляли из 120 миллиметровых минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской – из гранатометов.
"На Донецком направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов противник вел огонь по Троицкому и Зайцево, а из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал Луганское, Авдеевку и Крутую Балку. Один наш военнослужащий ранен", - информируют в штабе.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных.
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