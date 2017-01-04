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NEWSru.ua // Украина // Среда, 4 января 2017 г.
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За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных

время публикации: 13:00
последнее обновление: 13:36
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За минувшие сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных. Об этом сегодня, 4 января, на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник
На Луганском направлении вчера была зафиксирована наибольшая активность боевиков в районе Попасной, где произошло семь вооруженных провокаций с применением гранатомета и пулеметов. Каждый из этих эпизодов продолжался не более 15 минут
На Донецком направлении наиболее напряженная ситуация остается на Светлодарской дуге, где было зафиксировано шесть обстрелов и выпущено по украинским позициям 35 мин
На Мариупольском направлении две трети обстрелов и вооруженных провокаций приходятся на приморские рубежи – Водяное и Широкино, где вчера была зафиксирована работа бронетехники противника и снайперов

За минувшие сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных. Об этом сегодня, 4 января, на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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На Луганском направлении вчера была зафиксирована наибольшая активность боевиков в районе Попасной, где произошло семь вооруженных провокаций с применением гранатомета и пулеметов. Каждый из этих эпизодов продолжался не более 15 минут.

На Донецком направлении наиболее напряженная ситуация сохраняется на Светлодарской дуге, где было зафиксировано шесть обстрелов и выпущено по украинским позициям 35 мин. Всего же на Донецком направлении вчера было зафиксировано 14 обстрелов сил АТО, из которых три с использованием минометов.

На Мариупольском направлении две трети обстрелов и вооруженных провокаций приходятся на приморские рубежи – Водяное и Широкино, где вчера была зафиксирована работа бронетехники противника и снайперов.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении было 18 обстрелов позиций сил АТО.

Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки под Попасной.

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