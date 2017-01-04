В Сумах в жилом доме произошёл взрыв, погибла женщина

В Сумах на 6 этаже многоэтажного жилого дома произошел взрыв без последующего горения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"3 января, в 20:41 в г. Сумы, в квартире на 6 этаже 10-этажного жилого дома произошел взрыв без последующего горения (предварительно бытового газа)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва разрушено перекрытие между 5 и 6 этажами в пределах одной комнаты, разрушены межкомнатные перегородки в квартирах на 5 и 6 этажах, нарушена целостность перекрытия между 6 и 7 этажами без последующего обвала.

Кроме того, в результате взрыва погиб один человек - женщина, два человека спасены из-под завалов. На месте происшествия работает 87 человек личного состава и 9 единиц техники.

Как сообщалось, недавно аналогичная трагедия произошла в Чернигове. Там произошло обрушение в одном из подъездов четырехэтажного здания общежития по ул. Попудренко, 16, в 16:20 понедельника 12 декабря. По данным ГСЧС, обвал произошел вследствие взрыва, случившегося в комнате на четвертом этаже. Взрыв был без последующего горения, но стал причиной обрушения плит перекрытия с первого по четвертый этажи (8 квартир) и разрушения внешней стены с фасадной стороны здания.

В ГСЧС информировали о 7 пострадавших, к тому времени уже госпитализированных. Кроме того, сообщалось, что под завалами находилось два человека, один из которых подавал признаки жизни. Позже в ГСЧС сообщили, что из-под завалов обрушившегося здания достали молодого человека 1999 г.р. При этом в информации не указывается, в каком состоянии был пострадавший. Затем сообщили, что из-под завалов общежития было извлечено тело погибшей женщины.

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