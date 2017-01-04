Сотрудник СБУ во Львовской области погорел на взятке

Сотрудники военной прокуратуры Львовского гарнизона задержали сотрудника Управления Службы безопасности Украины в области, который вымогал 6500 долларов, сообщил заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"04.01.2017 военная прокуратура Львовского гарнизона на основании материалов и совместно с Управлением ВБСБ Украины, в рамках контроля по ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство), задокументировала факт вымогательства с применением насилия сотрудником УправленияСБ Украины во Львовской области денежных средств в сумме 6500 долларов США", - написал Матиос на странице в Facebook.

По его данным, при получении части средств в сумме 1000 долларов вымогателя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Деньги обнаружены в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и обыски по месту жительства сотрудника УСБУ.

В свою очередь, военный прокурор Львовского гарнизона Владислав Савинец сообщает, что у потерпевшего украли автомобиль и сотрудник СБУ вымогал упомянутую сумму за его возвращение, передает "Интерфакс-Украина".

"Сотрудник СБУ вымогал у гражданина 6,5 тысячи долларов США и был задержан во время передачи 1,5 тысячи долларов", - рассказал он.

Савинец уточнил, что задержанный работает на должности водителя в следственном отделе СБУ во Львовской области и является военнослужащим.

В СБУ сообщают о пресечении деятельности организованной преступной группировки во Львове, вымогавшей деньги у граждан, в состав которой входил сотрудник Службы.

"В частности "рекетиры", среди которых был и сотрудник СБУ, склоняли львовян к участию в контрабанде наркотиков в одну из стран ЕС. В случае отказа от противоправной деятельности выставлялся "штраф", который достигал 6500 долларов США. Правоохранители задержали сотрудника Управления СБУ во Львовской области да еще одного вымогателя во время получения части "пени" в сумме 1500 долларов", - сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается в сообщении, деятельность группировки прекратили оперативники Управления внутренней безопасности СБУ совместно с военной прокуратурой.

"Ведутся неотложные оперативно-следственные действия по привлечению к ответственности других членов банды", - информируют в СБУ.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2016 года Управление внутренней безопасности СБУ совместно с военной прокуратурой задержало на взятке старшего оперуполномоченного УСБУ в Полтавской области.

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