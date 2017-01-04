Украина возглавила санкционный комитет Совбеза ООН относительно Судана

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко с 1 января официально начал председательство в Санкционном комитете Совета Безопасности Организации по Республике Судан. Об этом сообщили в Миссии Украины при ООН.

"Начиная с 1 января, Украина в течение 2017 года как непостоянный член Совета Безопасности ООН будет возглавлять работу Санкционного комитета Республики Судан", - проинформировал спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Он уточнил, что основная миссия Украины будет заключаться в обеспечении соблюдения санкций по отношению к этой стране, включающие оружейное эмбарго (распространяется только на Дарфур), запрет поездок и арест активов лиц, причастных к конфликту.

"Одним из приоритетов непостоянного членства Украины в Совете Безопасности ООН является поддержание мира на Африканском континенте", - отметил Николенко. В этой связи он напомнил, что с начала 2016 года наша государство возглавило Санкционный комитет Совбеза по Центральноафриканской Республике.

"Это является свидетельством того, что Украина может брать на себя глобальную ответственность", – подчеркнул украинский дипломат.

Санкционный комитет Совета Безопасности ООН относительно Судана учрежден резолюцией Совбеза 1591 в 2005 году с целью сдерживания вооруженного конфликта в регионе Дарфур. Ситуацию в Судане отслеживает специально созданный в рамках Комитета орган – Группа независимых экспертов, в состав которой входит пятеро представителей. Их мандат возобновляется решением Совета Безопасности ООН ежегодно.

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