На Киевском водохранилище спасли шестерых рыбаков, которых унесло на льдине

На Киевском водохранилище спасены шестеро рыбаков, которых ранее унесло на льдине.

Как проинформировали в среду, 4 января в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, сообщение в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района о том, что на Киевском водохранилище неподалеку от ГЭС в результате сброса воды образовалась промоина, и на льду, оторванными от берега, оказались шесть рыбаков, поступило сегодня днем.

Дежурный караул при помощи лодки и трехколенной лестницы создал для рыбаков переход со льда на берег и спас их.

Напомним, ранее сообщалось, что год назад в Киеве патрульные полицейские спасли жизни трем мужчинам, провалившимся под лед.

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