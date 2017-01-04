На Киевском водохранилище спасли шестерых рыбаков, которых унесло на льдине

На Киевском водохранилище спасены шестеро рыбаков, которых ранее унесло на льдине.
Как проинформировали в среду, 4 января в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, сообщение в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района о том, что на Киевском водохранилище неподалеку от ГЭС в результате сброса воды образовалась промоина, и на льду, оторванными от берега, оказались шесть рыбаков, поступило сегодня днем.
Дежурный караул при помощи лодки и трехколенной лестницы создал для рыбаков переход со льда на берег и спас их.
Напомним, ранее сообщалось, что год назад в Киеве патрульные полицейские спасли жизни трем мужчинам, провалившимся под лед.
|
Cсылки по теме:
На Кременчугском водохранилище сняли со льдины 20 рыбаков
// NEWSru.ua // Украина // 16 марта 2013 г.
На Кировоградщине ГосЧС спасла трёх провалившихся под лёд рыбаков
// NEWSru.ua // Украина // 8 марта 2013 г.
На Полтавщине работники ГСЧС спасли от гибели на дрейфующих льдинах 41 рыбака
// NEWSru.ua // Украина // 23 февраля 2013 г.
МЧСники сняли со льдины рыбака, более полусуток дрейфовавшего в Каховском водохранилище
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2013 г.
17-летний канадец почти сутки провёл на льдине с медведями
// NEWSru.ua // В мире // 10 ноября 2009 г.