 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 4 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Минобороны решило регулярно проводить ракетные стрельбы на юге страны
время публикации: 11:05
последнее обновление: 11:40
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

Министерство обороны решило сделать учебные воздушные ракетные стрельбы на юге страны регулярными. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак в интервью "5 каналу".

"Реакция Москвы (на стрельбы 1-2 декабря 2016 года, - ред.) была прогнозированной, но слишком резкой, по моему мнению", - сказал Полторак.

При этом, он подчеркнул, что учения прошли успешно и Минобороны намерено сделать их регулярными.

"Я оцениваю эти учения как очень удачные и очень нужные. Мы ни у кого спрашивать не собираемся, какие учения проводить нам на нашей территории. Они будут регулярными настолько, насколько нам нужно будет их проводить. Мы их будем проводить", - сказал Полторак.

Напомним, 1 декабря в Херсонской области расчеты зенитно-ракетных комплексов подразделений Воздушных сил ВСУ осуществили успешные пуски 16 зенитных управляемых ракет средней дальности.

Учения вызвали возмущение у РФ - она считала, что ракеты будут запускать на ее территорию, и пригрозила Украине ракетным ударом по пусковым установкам.

facebook

Cсылки по теме:

Украина обошла Россию в ракетном вооружении
// NEWSru.ua // Украина // 30 декабря 2016 г.

Кабмин одобрил новую систему питания ВСУ
// NEWSru.ua // Украина // 29 декабря 2016 г.

Полторак в Харькове вручил раненным бойцам награды
// NEWSru.ua // Украина // 27 декабря 2016 г.

Новый ракетный комплекс "Корсар" прошел испытания
// NEWSru.ua // Украина // 17 декабря 2016 г.

Командующий ракетных войск и артиллерии рассказал, чем ВСУ могут встречать интервентов
// NEWSru.ua // Украина // 13 октября 2016 г.

Укроборонпром презентовал новый 120-мм миномёт
// NEWSru.ua // Украина // 4 августа 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 13:20
 Рабинович об Александре Олесе: Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет? Кто с ним хоть раз разговаривал?
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 4 января 2017 г.  

Последняя новость – 13:20

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017