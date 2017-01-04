Рабинович об Александре Олесе: Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет? Кто с ним хоть раз разговаривал?

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович во время эфира на канале "112 Украина" поинтересовался, кто за последние 10 лет приглашал поэта Александра Олеся, умершего в 1944 году, в Украину. Об этом он сказал в ответ на просьбу прокомментировать решение перезахоронить Олеся в Украине.
"Я считаю, что людьми вот этими, которые живут за границей, нужно заниматься сегодня. Сегодня колоссальная диаспора - посылают ее, с ней не разговаривают. Как только человек умирает - давайте перевезем 250 тысяч похороненных за границей украинцев. Ну что за безумие. Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет? Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто. Зато сейчас давайте перепохороним", - заявил Рабинович.
Напомним, Александр Олесь (1878-1944) до недавнего времени был похоронен на кладбище в Праге. 3 января 2017 года его останки были эксгумированы, так как на его месте решили похоронить другого человека - Владимира Михайлишина, который последние годы платил ренту за могилу украинского поэта.
Олесь будет перезахоронен в Украине.
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