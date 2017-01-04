Черкасский программист создал бесплатное мобильное приложение, которое "убивает" суржик

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Программист из Черкасс Максим Тимчий создал бесплатное мобильное приложение, которое поможет тем, кто учит украинский язык, исключить суржик из своей речи.
"Мы уже представили лингвистико-культурологическое мобильное приложение "Р.И.Д". А целью нашего проекта является популяризация украинской культуры и слова", - цитирует Тимчия "Україна молода".
По его словам, ежедневно каждый пользователь получает возможность обогатить свой словарный запас тремя яркими словами, получить за это игровую валюту – "песок времени" и обменять ее на истории "Книги Рода".
"Также мобильное приложение – это не только возможность узнать что-то новое, но и способ испытать себя, соревнуясь с другими участниками, ведь уровень продвижения каждого из пользователей будет зависеть от уровня активности и желания развиваться", - объясняет Тимчий.
По его словам, проект полностью волонтерский. И сейчас команда тех, кто постоянно работает над мобильной новинкой, насчитывает около 10 человек.
"Однако мы всегда открыты новым знакомствам и инициативности", - признается автор мобильного приложения.
Он отмечает, что мобильное приложение доступно пользователям операционных систем Android и iOS, и есть в свободном доступе. Узнать больше можно на сайте www.rid.ck.ua, - говорится в сообщении.
Отметим, в Украине активно развивается креативная отрасль стартапов, продукты которой уже завоевывают мировые рынки.
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