Черкасский программист создал бесплатное мобильное приложение, которое "убивает" суржик

Программист из Черкасс Максим Тимчий создал бесплатное мобильное приложение, которое поможет тем, кто учит украинский язык, исключить суржик из своей речи.

"Мы уже представили лингвистико-культурологическое мобильное приложение "Р.И.Д". А целью нашего проекта является популяризация украинской культуры и слова", - цитирует Тимчия "Україна молода".

По его словам, ежедневно каждый пользователь получает возможность обогатить свой словарный запас тремя яркими словами, получить за это игровую валюту – "песок времени" и обменять ее на истории "Книги Рода".

"Также мобильное приложение – это не только возможность узнать что-то новое, но и способ испытать себя, соревнуясь с другими участниками, ведь уровень продвижения каждого из пользователей будет зависеть от уровня активности и желания развиваться", - объясняет Тимчий.

По его словам, проект полностью волонтерский. И сейчас команда тех, кто постоянно работает над мобильной новинкой, насчитывает около 10 человек.

"Однако мы всегда открыты новым знакомствам и инициативности", - признается автор мобильного приложения.

Он отмечает, что мобильное приложение доступно пользователям операционных систем Android и iOS, и есть в свободном доступе. Узнать больше можно на сайте www.rid.ck.ua, - говорится в сообщении.

Отметим, в Украине активно развивается креативная отрасль стартапов, продукты которой уже завоевывают мировые рынки.

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